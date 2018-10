Die französische Polizei hat zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten ein Flüchtlingslager bei Dünkirchen geräumt.

Mehr als 1.800 Menschen wurden in Auffangstationen in der Region gebracht. In dem Lager hielten sich nach Angaben der Behörden vor allem aus dem Irak geflohene Kurden auf. Die Präfektur in Lille erklärte, man wolle Menschenhandel durch Schleuser unterbinden.



In der Region an der Küste des Ärmelkanals sammeln sich immer wieder Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Die Flüchtlingsorganisation Drop erklärte, es sei klar, dass einige der Menschen wiederkommen würden. In Frankreich gebe es zu wenig reguläre Unterkünfte.