Die französische Polizei hat ein Flüchtlingslager mit rund 600 Menschen aus Tibet aufgelöst.

Wie die Behörden mitteilten, verlief die Räumung der Zeltstadt in dem Ort Achères friedlich. Die Flüchtlinge wurden in feste Unterkünfte gebracht. Die Gemeinde westlich von Paris ist in den vergangenen Jahren zu einer Anlaufstelle für Asylbewerber aus dem asiatischen Land geworden. Die Behörden vermuten, dass Schlepper die Menschen für etwa 20.000 Euro nach Frankreich einschleusen.



China hält Tibet seit 1951 besetzt. Die chinesischen Behörden verweigern den Tibetern jegliche Ausweisdokumente und beschneiden ihre Bürgerrechte.