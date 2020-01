In Paris räumt die Polizei ein Zeltlager mit mehreren hundert Migranten.

Die Menschen, die derzeit an der Porte d'Aubervilliers im Nordosten der französischen Hauptstadt lagerten, würden in Notunterkünfte gebracht, erklärte die Polizei. Auch in Turnhallen wurden Schlafplätze eingerichtet. Insgesamt leben rund um Paris derzeit nach Schätzungen der Behörden bis zu 1.800 Menschen in improvisierten Zeltlagern.