In Frankreich kommen drei Polizisten vor Gericht, weil sie in einem Pariser Vorort einen Mann misshandelt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte ein Verfahren wegen "vorsätzlicher Gewalt" im Fall "Théo". Sie wirft den Polizisten vor, im Jahr 2017 einen 22-jährigen Schwarzen mit einem Schlagstock vergewaltigt und ihn schwer verletzt zu haben. Die brutale Festnahme führte zu nächtelangen Ausschreitungen. Der Vorfall war von einer Überwachungskamera gefilmt worden und sorgte in ganz Frankreich für Empörung. Der damalige Präsident François Hollande besuchte den jungen Mann am Krankenbett.



Frankreichs Polizei wird immer wieder vorgeworfen, brutal gegen die Menschen in den Pariser Vorstädten vorzugehen. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA gingen im Sommer auch in Frankreich zehntausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße. Die Beamten klagen ihrerseits über die hohe Gewaltbereitschaft vor allem bei Jugendlichen und jungen Männern aus Einwandererfamilien.

