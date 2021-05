In Frankreich ist eine Polizistin durch einen Messerangriff schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Ermittler ereignete sich der Anschlag in einer Polizeiwache in einem Vorort von Nantes in Westfrankreich. Der Täter flüchtete mit der Dienstwaffe der Frau und wurde später bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Auf der Flucht nahm er eine junge Frau als Geisel. Nach Angaben von Innenminister Darmanin war der in Frankreich geborene Mann als islamistischer Gefährder bekannt. Er soll unter einer schweren Schizophrenie gelitten haben.



Vor gut einer Woche hatten zehntausende Sicherheitskräfte nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Paris mehr Unterstützung durch die Politik gefordert.

