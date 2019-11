Vier Jahre nach den islamistischen Anschlägen mit 130 Toten in Paris hat der französische Präsident Macron das Land zur Einheit aufgerufen.

Auf Twitter schrieb das Staatsoberhaupt, Frankreich dürfe sich nicht spalten lassen, ansonsten hätten die Täter nachträglich gewonnen. In Paris wurde der Toten und mehr als 350 Verletzten mit Kranzniederlegungen und Schweigeminuten gedacht. Am Abend des 13. November 2015 hatten sich am Rande eines Fußballspiels der französischen Nationalelf gegen Deutschland drei Selbstmordattentäter vor dem Stade de France in die Luft gesprengt. Anschließend überfielen Terrorkommandos den Konzertsaal Bataclan sowie mehrere Restaurants und Bars. Zu den bislang schwersten Anschlägen in Frankreich bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.