Frankreichs Präsident Macron will die Maskenpflicht in der Corona-Krise verschärfen.

Er sprach sich in einem Fernsehinterview zum Nationalfeiertag dafür aus, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen geschlossenen öffentlichen Räumen vorzuschreiben. Als möglichen Termin nannte er den 1. August. Bisher ist eine Maske nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. In Geschäften und anderen Räumlichkeiten wird das Tragen lediglich empfohlen. - Am Mittag hatte sich das Land bei Tausenden Helfern für ihren Einsatz in der Corona-Krise bedankt. In einer feierlichen Zeremonie auf der Place de la Concorde wurden insbesondere Pflegekräfte für ihr Engagement gewürdigt. Die traditionelle Militärparade zum 14. Juli fiel in diesem Jahr aus.