Frankreichs Präsident Macron hält an seiner umstrittenen Rentenreform fest.

Er gehe davon aus, dass seine Regierung zügig eine Kompromiss mit den Gewerkschaften finden werde, sagte Macron in seiner Neujahrsansprache im französischen Fernsehen. Die Grundzüge der Reform dürften aber nicht angetastet werden. Macron will das Rentensystem vereinfachen, das bislang mehr als 40 verschiedene Pensionskassen umfasst. Das Renteneintrittsalter soll faktisch von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Seit Wochen wird in Frankreich dagegen protestiert. Vor allem der öffentliche Nahverkehr und auch die Verbindungen des Schnellzugs TGV sind davon betroffen. Die Gewerkschaften befürchten eine grundsätzliche Verschlechterung der Situation vieler Rentner und Rentnerinnen.