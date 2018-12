Frankreichs Präsident Macron hat die Bürger seines Landes nach den Massenprotesten der "Gelbwesten" zur Geschlossenheit aufgerufen.

Notwendig seien eine Rückbesinnung auf den Zusammenhalt und Anstrengungen eines jeden einzelnen, sagte Macron in seiner Neujahrsansprache. Zugleich warnte er aber davor, die Augen vor der Realität zu verschließen. Es sei nicht möglich, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen sowie Steuern zu senken und die Ausgaben zu erhöhen. Die Wut der "Gelbwesten" zeige, dass die Menschen nicht resigniert hätten, sagte Macron. Zugleich verurteilte er aber die Gewalt bei den Demonstrationen.



Auch heute gingen wieder tausende Menschen in Paris und anderen Städten auf die Straße. Landesweit waren 150.000 Polizisten im Einsatz.



Die Bewegung der "Gelbwesten" hatte sich ursprünglich gegen hohe Spritpreise und die geplante Ökosteuer auf Diesel gerichtet. Später mischte sich in den Protest allgemeiner Unmut über Macrons Reformpolitik und die schwindende Kaufkraft.