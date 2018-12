Der französische Präsident Macron hat Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft getroffen, um über mögliche Reaktionen auf die Proteste der sogenannten Gelbwesten zu beraten.

Am Abend will er sich in einer Fernsehansprache an die französischen Bürgerinnen und Bürger wenden. Arbeitsministerin Penicaud kündigte an, der Präsident werde "konkrete und sofortige Maßnahmen" vorstellen. Ein Regierungssprecher warnte allerdings vor überzogenen Erwartungen.



Die Proteste in Frankreich richteten sich zunächst gegen höhere Steuern auf Benzin und Diesel, weiteten sich dann aber auf anderen Themen aus. Am Wochenende waren etwa 125.000 Menschen auf die Straße gegangen, zum Teil kam es zu Gewalt.