Vor neuen Massenprotesten gegen die geplante Rentenreform hat der französische Premierminister Philippe für eine konstruktive Zusammenarbeit geworben.

Er vertraue darauf, dass die parlamentarische Debatte den Text des Gesetzes weiter perfektioniere, sagte Philippe in Paris. Er kündigte für kommende Woche eine Konferenz mit den Sozialpartnern an, bei der es vor allem um die dauerhafte Finanzierung des Rentensystems gehen soll.



Heute will zunächst die Regierung bei einer Sitzung mit Staatschef Macron über den Entwurf beraten. Gewerkschaften haben zu Protesten gegen die Pläne aufgerufen. Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr wird erneut mit Störungen gerechnet. Die Rentenreform ist ein Wahlversprechen von Präsident Macron. Ziel ist es, das System aus mehr als 40 Rentenkassen zu vereinheitlichen.