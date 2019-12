Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste hat Frankreichs Premierminister Philippe die umstrittene Rentenreform verteidigt.

Das geplante neue System werde schrittweise eingeführt, sagte Philippe in Paris und betonte, die Franzosen müssten länger arbeiten. Das Rentensystem, das derzeit Sonderregelungen für 42 Branchen vorsieht, soll nach den Vorstellungen der französischen Regierung vereinheitlicht werden, Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen auf lange Sicht beendet werden.



Die Gewerkschaften haben unterdessen mit weiteren Streiks und Demonstrationen am kommenden Dienstag gedroht. Auch heute hatten die Arbeitsniederlegungen wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt, unter anderem bei der französischen Bahn und an Flughäfen. Fast alle Schnellzugverbindungen fielen aus, ebenso wie 70 Prozent der Regionalzüge. In Paris wurde die Metro bestreikt.