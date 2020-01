Im Streit um die geplante Rentenreform will der französische Premierminister Philippe heute neue Vorschläge unterbreiten.

Sie könnten Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden, sagte Philippe am Abend nach Verhandlungen mit Gewerkschaftsvertretern in Paris. Bei den bisherigen Gesprächen habe es gute Fortschritte gegeben. Der Generalsekretär des größten Gewerkschaftsbundes CFDT, Berger, kritisierte, man habe bislang keine Antworten bekommen.



Am Wochenende sind im ganzen Land neue Proteste gegen die Reform geplant. Die Regierung von Präsident Macron will das Renteneintrittsalter auf 64 Jahre anheben und das System mit über 40 unterschiedlichen Regelungen vereinheitlichen. Die Gewerkschaften lehnen das ab.