Und noch eine Protestbewegung im von Protesten ohnehin stark bewegten Frankreich: Zehntausende Menschen haben sich an einem Aktionstag gegen "Soziale Not" beteiligt - darunter auch viele "Gelbwesten". Die Demonstranten forderten höhere Löhne und Gehälter sowie eine gerechtere Besteuerung.

Die Demonstranten waren einem Aufruf der Gewerkschaft CGT gefolgt. Allein in Paris gingen nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 30.000 Menschen auf die Straße - die Polizei sprach von rund 18.000. Den Protesten schlossen sich viele Vertreter der Gelbwesten-Bewegung an. In der Hauptstadt blieb der Eiffelturm geschlossen, weil sich die Mitarbeiter an der Kundgebung beteiligten. Größere Protestaktionen gab es auch in Marseille, Straßburg, Le Havre und anderen französischen Städten.

Parlament beschließt Gesetz gegen Randalierer

Angesichts der Gelbwesten-Proteste, die seit mehreren Wochen jeweils samstags vor allem in Paris stattfinden, brachte das französische Parlament ein Gesetz gegen Randalierer auf den Weg. Der von der Regierung eingebrachte Entwurf verbietet es Demonstranten, sich zu vermummen und räumt Polizei und Behörden mehr Befugnisse ein. Kritiker befürchten eine Einschränkung von Bürgerrechten. Dem Gesetz muss nun noch der Senat zustimmen.