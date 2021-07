In Frankreich hat der Protest gegen die verschärften Corona-Auflagen zugenommen.

Nach Angaben des Innenministeriums demonstrierten landesweit mehr als 200.000 Menschen. An den beiden vergangenen Wochenenden waren es jeweils rund 100.000. Kundgebungen gab es in mehr als 150 Städten, darunter Paris, Toulon, Montpellier, Bordeaux, Marseille und Nizza. Bei den Protesten in Paris kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen. Dabei wurden drei Polizisten verletzt und 19 Demonstranten festgenommen.



Die neuen Bestimmungen in Frankreich treten am 9. August in Kraft und sehen eine Corona-Impfpflicht etwa für Gesundheits- und Pflegekräfte vor. Zudem dürfen Personen ohne Gesundheitspass weder Museen, Kinos noch Schwimmbäder aufsuchen. Der Ausweis gibt Aufschluss über eine Impfung oder einen Negativ-Test.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.