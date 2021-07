In Frankreich hat der Protest gegen die verschärften Corona-Auflagen zugenommen.

Nach Angaben des Innenministeriums demonstrierten landesweit mehr als 200.000 Menschen. An den beiden vergangenen Wochenenden waren es jeweils rund 100.000. Kundgebungen gab es in mehr als 150 Städten, darunter Paris, Toulon, Montpellier, Bordeaux, Marseille und Nizza. Bei den Protesten in Paris kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen. Dabei wurden drei Polizisten verletzt und 19 Demonstranten festgenommen.



Die neuen Bestimmungen in Frankreich treten am 9. August in Kraft und sehen eine Corona-Impfpflicht etwa für Gesundheits- und Pflegekräfte vor. Zudem dürfen Personen ohne Gesundheitspass weder Museen, Kinos noch Schwimmbäder aufsuchen. Der Ausweis gibt Aufschluss über eine Impfung oder einen Negativ-Test.



Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Verbote für drei in Berlin geplante "Querdenker"-Demonstrationen bestätigt. Die Berliner Polizei hatte mit Blick auf den Infektionsschutz für dieses Wochenende mehrere Proteste untersagt und das damit begründet, dass die Teilnehmenden regelmäßig Regelungen etwa zum Infektionsschutz nicht akzeptierten.



Das Verwaltungsgericht teilte diese Einschätzung am Freitag und wies - auch mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus - mehrere Eilanträge gegen das Verbot zurück. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte das in bisher drei Fällen.



Einer Pressemitteilung der Justizbehörde zufolge handelt es sich bei den jüngst bestätigten Verboten um die Versammlung unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit und Grundrechte", die Kundgebung "Unser Weg zum friedlichen Wohlstand für alle" sowie die Großveranstaltung mit 22.500 angekündigten Teilnehmern. Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass Leben und Gesundheit von Menschen mit Blick auf die Gefahr einer Covid-19-Infektion gefährdet seien, da die Versammlungsteilnehmer mit größter Wahrscheinlichkeit Mindestabstand und Hygieneregeln wie das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske missachten würden.



Zuvor hatte Das OVG bereits die Polizei-Einschätzung zur Demonstration "Freischaffende Künstler für künstlerische Freiheit" bestätigt. Zur Begründung hieß es hier, dass eine "unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" drohe. Eine abschließende Gerichtsentscheidung zu einer Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart ist noch nicht gefallen. Sie hatte für Sonntagnachmittag 22.500 Teilnehmer angemeldet.

Polizei mit großem Aufgebot unterwegs

Die Berliner Polizei ist trotz des Verbots von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit mehreren Hundertschaften im Stadtgebiet im Einsatz. Nach eigenen Angaben sind mehr als 1.700 Beamte dazu angehalten, die Versammlungsverbote durchzusetzen. Im Bereich des Brandenburger Tors und des Reichstags wurden Gitter aufgestellt. Bis zum Abend war die Lage jedoch "weitestgehend ruhig", wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte. Nur vereinzelt seien Personendaten aufgenommen und Platzverweise erteilt worden.

