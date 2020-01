In Frankreich kommt es erneut zu Protesten gegen die geplante Rentenreform.

Von den Arbeitsniederlegungen sind auch Kulturbetriebe betroffen. So fallen in der Pariser Oper seit Wochen Vorstellungen aus. In einer Mitteilung entschuldigte sich das Opernhaus bei den Zuschauern. Mit der Rentenreform würden auch die Angestellten der Oper viele ihrer Sonderrechte verlieren. Dem Haus sind nach eigenen Angaben bislang Einnahmen von mehreren Millionen Euro entgangen. Die Streiks gegen das Reformprojekt der Regierung halten in Frankreich bereits seit mehr als fünf Wochen an. Auch heute kam es dabei zu Krawallen. Maskierte oder vermummte Demonstranten schlugen in Paris Schaufensterscheiben ein und warfen Gegenstände in Richtung von Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein.



Premierminister Philippe will heute schriftliche Vorschläge unterbreiten, die eine Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden könnten.