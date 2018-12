Die französische Regierung rechnet mit negativen Auswirkungen durch die Proteste der sogenannten Gelbwesten auf die Konjunktur des Landes.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dadurch im laufenden vierten Quartal um 0,1 Prozentpunkte geringer ausfallen als erwartet, sagte Finanzminister Le Maire dem Radiosender RTL. Nach neuen Protesten am Wochenende will sich Präsident Macron am Abend in einer Rede an die Nation wenden. Bereits am Vormittag empfängt er Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden sowie von Nationalversammlung und Senat. Arbeitsministerin Pénicaud kündigte an, Macron werde "konkrete und sofortige Maßnahmen" vorstellen. Ein Regierungssprecher warnte allerdings vor überzogenen Erwartungen.