In Frankreich ebbt die Protestwelle der "Gelbwesten" offenbar langsam ab.

Zwar gab es auch heute wieder Veranstaltungen, doch ging die Zahl der Demonstranten weiter zurück. In Paris nahmen etwa 800 Menschen an einer Kundgebung gegen die Politik von Präsident Macron teil. Demonstrationen gab es unter anderem auch in Straßburg und im südfranzösischen Perpignan.



Zu Beginn der Proteste Mitte November hatten sich landesweit noch rund 300.000 Menschen beteiligt; es kam teils zu schweren Ausschreitungen. Gestern hatte das französische Parlament milliardenschwere Zugeständnisse an die "Gelbwesten gebilligt - unter anderem mehr Geld für Mindestlohn-Bezieher sowie Entlastungen für Rentner und Arbeitnehmer.