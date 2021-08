In Frankreich hat es landesweit erneut Demonstrationen gegen die verschärften Corona-Regeln gegeben.

Das Innenministerium sprach von mehr als 175-tausend Teilnehmern. Große Kundgebungen fanden unter anderem in der Hauptstadt Paris sowie in Pau im Süden und in Lille im Norden

Frankreichs statt. Die Proteste verliefen weitgehend friedlich. Die Behörden meldeten 20 Festnahmen und einen verletzten Polizisten.



Außer gegen eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen richteten sich die Demonstrationen gegen den sogenannten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test.



Es war der sechste Samstag in Folge, an dem in Frankreich gegen die Corona-Auflagen protestiert wurde.

