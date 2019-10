In Paris haben zehntausende Franzosen gegen einen Gesetzentwurf protestiert, der künftig auch Lesben und alleinstehenden Frauen eine künstliche Befruchtung ermöglichen soll.

Zu der Zahl der Teilnehmer gibt es unterschiedliche Angaben. Die Veranstalter gingen von 600.000 Demonstranten aus, in französischen Medien ist von 75.000 die Rede. Die Protestierenden argumentierten unter anderem, das Gesetz würde Kindern das Recht auf einen Vater nehmen. Zu der Veranstaltung hatte ein Bündnis aus rund 20 Verbänden aufgerufen. Am Rande der Kundgebung kam es zu einer Gegendemonstration von Aktivisten, die sich für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen einsetzen.



Die Nationalversammlung hatte den Gesetzentwurf zur künstlichen Befruchtung Ende September in erster Lesung mit großer Mehrheit verabschiedet. Nun wird sich der Senat damit befassen. Die Regelung ist Bestandteil eines Bioethik-Gesetzes und gehört zu den Wahlkampfversprechen von Präsident Macron. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würde das französische Gesundheitssystem die Kosten für eine künstliche Befruchtung für alle Frauen unter 43 Jahren übernehmen.