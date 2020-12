In Frankreich sind tausende Menschen gegen das geplante Sicherheitsgesetz auf die Straßen gegangen.

Nach den schweren Ausschreitungen vor einer Woche verliefen die Demonstrationen in der Hauptstadt Paris und anderen Städten weitgehend friedlich. In Paris zogen nach Angaben der Organisatoren rund 10.000 Demonstranten durch die Straßen. Auch in Lyon, Straßburg und Marseille gab es Kundgebungen. Die Polizei teilte mit, es habe zahlreiche Festnahmen gegeben, vereinzelt sei Tränengas eingesetzt worden.



Der Gesetzentwurf der Regierung sieht vor, die Verbreitung von Foto- oder Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen unter Strafe zu stellen, wenn dadurch die körperliche oder psychische Unversehrtheit von Beamten gefährdet wird. Kritiker sehen dagegen die Pressefreiheit bedroht und sprechen von einem "Persilschein" für gewalttätige Polizisten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.