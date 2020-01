In Frankreich gehen die Proteste gegen die geplante Rentenreform trotz eines Entgegenkommens der Regierung weiter.

In Paris fallen erneut Verbindungen im Nahverkehr aus, auch im Fernverkehr wird gestreikt. Internationale Verbindungen seien allerdings kaum betroffen, teilte die Bahngesellschaft SNCF mit.



Die Regierung hatte zuletzt angeboten, das Renteneintrittsalter doch nicht anzuheben. Ein Teil der Gewerkschaften stellte daraufhin Kompromissbereitschaft in Aussicht, während andere weiterhin einen vollständigen Verzicht auf die Reform fordern. Premierminister Philippe appellierte an die Gewerkschaften, die Streiks zu beenden.