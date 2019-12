In Frankreich haben sich erneut mehr als 10.000 Menschen an Protesten gegen die geplante Rentenreform beteiligt.

Es war der 24. Streiktag in Folge. In der Hauptstadt Paris kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und mitunter vermummten Demonstranten. Es gab sechs Festnahmen. Durch den Streik war erneut der Nah- und Fernverkehr erheblich beeinträchtigt. Für Montag kündigte die Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP eine deutliche Verbesserung der Lage an.



Präsident Macron will das Rentensystem vereinheitlichen und das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben.