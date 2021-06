In Paris ist der Prozess gegen den früheren französischen Präsidenten Sarkozy wegen des Vorwurfs der illegalen Wahlkampffinanzierung zu Ende gegangen.

Das Urteil soll am 30. September bekanntgegeben werden. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von zwölf Monaten, davon sechs Monate auf Bewährung sowie ein Bußgeld von 3.750 Euro. Die Verteidigung plädierte auf einen Freispruch.



Sarkozy wird zur Last gelegt, fast das Doppelte der erlaubten Höchstsumme für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2012 ausgegeben zu haben. Er bestreitet ein Fehlverhalten und argumentierte, er habe sich an die finanziellen Ratschläge seiner Mitarbeiter gehalten. In einem anderen Prozess wurde Sarkozy im März wegen Korruption und illegaler Einflussnahme zu einem Jahr Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein.

