Der frühere französische Präsident Sarkozy muss sich von heute an vor einem Pariser Strafgericht verantworten.

Die Anklage legt dem 65-Jährigen Bestechung und illegale Einflussnahme auf die Justiz zur Last. Ihm drohen zehn Jahre Haft und eine Geldbuße in Millionenhöhe.



Sarkozy war von 2007 bis 2012 Frankreichs Präsident. Zwei Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit soll er nach Überzeugung der Ermittler versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen. Damit wollte er laut Anklage Informationen über ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren erlangen. Sarkozy bestreitet die Vorwürfe.



Angeklagt sind auch Sarkozys langjähriger Anwalt sowie der damalige leitende Staatsanwalt beim Kassationsgericht.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.