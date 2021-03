In Frankreich ist ein neuer Prozess gegen den früheren Staatspräsidenten Sarkozy auf den 20. Mai vertagt worden.

Das Gericht in Paris stimmte dem Antrag zu, den ein weiterer Angeklagter eingereicht hatte. Dessen Anwalt wird den Angaben zufolge wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik behandelt.



Sarkozy wird vorgeworfen, die Kampagne für seine Wiederwahl 2012 zum Teil illegal finanziert zu haben. Ihm droht eine Haftstrafe. Der frühere französische Präsident war bereits Anfang des Monats in einem anderen Prozess wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt worden, von denen zwei auf Bewährung ausgesetzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.