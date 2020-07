Im Fall der 2018 in Paris getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll soll den zwei mutmaßlichen Tätern der Prozess gemacht werden.

Dies ordnete ein Untersuchungsgericht in der französischen Hauptstadt an. Die Ermittler gehen von einer antisemitischen Tat aus. Die beiden Männer bestreiten einen solchen Hintergrund. Sie bezichtigen sich gegenseitig der Tat. Der Fall hatte damals in ganz Frankreich Entsetzen ausgelöst. Die 85-jährige Jüdin war mit zahlreichen Stichwunden tot in ihrer ausgebrannten Wohnung im Pariser Osten aufgefunden worden. Frankreichs Präsident Macron hatte ihrem Begräbnis beigewohnt; tausende Menschen nahmen an einem Trauermarsch teil.



Mireille Knoll war als Mädchen 1942 nur knapp Razzien der französischen Polizei entgangen. Diese hatte damals auf Veranlassung der deutschen Besatzer 13.000 Juden festgenommen. Die meisten von ihnen wurden später ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht und ermordet.