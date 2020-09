In Frankreich hat der Prozess um die Terroranschläge vom Januar 2015 begonnen. Drei islamistische Attentäter töteten damals in Paris und Umgebung insgesamt 17 Menschen, unter ihnen viele Mitarbeiter der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo". Angeklagt sind 14 mutmaßliche Unterstützer.

"Je suis Charlie - Ich bin Charlie." Dieser Satz ging vor fünfeinhalb Jahren um die Welt. Am 7. Januar 2015 hatten zwei islamistische Attentäter die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" in Paris gestürmt und insgesamt 12 Menschen erschossen, unter ihnen einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs und zwei Polizisten. Ein weiterer Attentäter tötete am nächsten Tag eine Polizistin, nahm Geiseln in einem vor allem von Juden besuchten Supermarkt und ermordete vier weitere Menschen. Es war der Auftakt zu einer Serie von Terroranschlägen in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Heute beginnt in Paris der Prozess gegen 14 Personen, die die drei Mörder unterstützt haben sollen. Die Attentäter selbst wurden damals bei Feuergefechten mit der Polizei erschossen.

Innenminister Darmanin: "Historisches Verfahren"

Es wird ein Mammutprozess: Etwa 200 Menschen haben sich als Zivilkläger dem Strafverfahren angeschlossen. Darunter sind Überlebende sowie Angehörige der Opfer. Rund 150 Zeugen und Experten sollen aussagen. Wegen seiner Bedeutung wird der gesamte Prozess gefilmt. Frankreichs Innenminister Darmanin nannte das Verfahren, das bis Mitte November dauern soll, historisch.



Es ist der erste große Prozess um die verheerenden islamistischen Terroranschläge, die Frankreich 2015 und 2016 tief erschütterten. Zu den Attentaten auf die Konzerthalle "Bataclan" und Restaurants im Pariser Osten vom Herbst 2015 wird es einen weiteren Prozess geben.



Der Prozess um "Charlie Hebdo" sollte bereits im Mai beginnen, wurde dann aber wegen der Corona-Epidemie verschoben. Im Gerichtsgebäude wurden laut Medien die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Die Suche nach den Hintergründen

Die Ermittler erhoffen sich Aufklärung über die Hintergründe der Anschläge. Die Attentäter sollen Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Kaida im Jemen und zur Terrormiliz IS gehabt haben. Von den 14 mutmaßlichen Unterstützern stehen nur elf vor Gericht. Drei Verdächtige konnten sich vor fünf Jahren nach Syrien absetzen. Die Ermittler vermuten, dass sie mittlerweile tot sind.



Der französische Terrorexperte Jean-Charles Brisard sagt, die Attentate hätten nicht nur Frankreich geprägt und verändert. Deshalb sei es so wichtig, dass dieser Prozess jetzt stattfinde. Die Angeklagten hätten alle an der Vorbereitung der Anschläge mitgewirkt. "Ohne ihre Unterstützung hätten die Attentate wohl nicht stattfinden können", glaubt Brisard.



Dem Hauptangeklagten Ali Reza Polat droht lebenslange Haft. Der Franzose türkischer Herkunft soll den Attentätern Waffen und Sprengstoff beschafft haben. Auch die anderen Angeklagten sollen Unterstützung geleistet haben. Sie müssen mit bis zu 20 Jahren Haft rechnen.

"Charlie Hebdo" druckt Mohammed-Karikaturen erneut ab

"Charlie Hebdo" hat heute auf der Titelseite noch einmal die umstrittenen Mohammed-Karikaturen abgedruckt. Sie waren 2005 zum ersten Mal von der dänischen Zeitung "Jyllands-Posten" veröffentlicht worden. Ein Jahr später druckte "Charlie Hebdo" die zwölf Zeichnungen mit dem islamischen Propheten nach und zog damit ebenfalls die Wut muslimischer Extremisten auf sich. In der Online-Ausgabe vom Dienstag schrieb Redaktionsleiter Laurent Sourisseau alias "Riss": "Wir werden niemals ruhen. Wir werden niemals aufgeben."



Der französische Präsident Macron hat vor dem Prozessbeginn das Recht auf Blasphemie in seinem Land verteidigt. Macron sagte bei seinem Besuch im Libanon, dies sei in Frankreich durch die Gewissensfreiheit abgedeckt. Seine Rolle als Präsident sei es, diese Freiheit zu schützen.

Scharfe Kritik aus Pakistan

Die Regierung in Pakistan hat den erneuten Abdruck der Mohammed-Karikaturen kritisiert. Pakistan verurteile dies "auf schärfste Weise", erklärte das Außenministerium. Durch die erneute Veröffentlichung würden "die Gefühle von Milliarden von Muslimen" absichtlich verletzt. Dies lasse sich nicht mit der Presse- oder Meinungsfreiheit rechtfertigen. In Pakistan können Beleidigungen des Propheten Mohammed mit der Todesstrafe geahndet werden.