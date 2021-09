In Paris beginnt heute der Prozess wegen der terroristischen Anschlagsserie im Jahr 2015 mit 130 Todesopfern.

Angeklagt sind 20 Personen, darunter das letzte noch lebende mutmaßliche Mitglied des Terrorkommandos, der Franzose Abdeslam. Er wurde in Belgien bereits wegen Schüssen auf Polizisten zu einer Haftsrafe verurteilt und später an Frankreich ausgeliefert.



Bei den fast gleichzeitig ausgeführten Anschlägen in der französischen Haupstatdt auf den Konzertsaal Bataclan, mehrere Straßencafés und an einem Fußballstadion wurden auch 683 Menschen verletzt. Ein Urteil wird frühestens für Mai 2022 erwartet.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.