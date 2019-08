Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Frankreich hat Staatschef Macron seinen russischen Amtskollegen Putin empfangen.

Das Treffen findet in der Sommerresidenz Fort Brégançon an der Riviera statt. Zentrales Thema sei der Konflikt in der Ukraine. Weiter hieß es von Seiten der französischen Regierung, Ziel sei es, einen Raum für Dialog mit Moskau zu schaffen. Russland nimmt am G7-Treffen nicht teil.