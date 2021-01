Der mehrmalige Gewinner und spätere spätere Leiter der Rallye Dakar, Hubert Auriol, ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Wie seine Familie bekanntgab, erlitt der Franzose einen Herz-Kreislauf-Kollaps. Auriol hatte die Rallye Dakar in den Jahren 1981 und 1983 mit dem Motorrad und 1992 mit dem Auto gewonnen. Von 1995 an war er zudem mehrere Jahre Leiter der berühmten Langstreckenrallye. In Frankreich ist er einem großen Publikum auch durch seine Mitwirkung in einer Reality-TV-Serie über das Überleben in der Natur bekannt.

