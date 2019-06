Frankreich hat in der Affäre um den früheren Renault-Spitzenmanager Ghosn rechtliche Schritte angekündigt.

Es werde Anzeige erstattet, bestätigte Wirtschaftsminister Le Maire gegenüber einem Fernsehsender. Der französische Staat hält 15 Prozent an der Renault-Gruppe. Der Konzern hatte bei einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zweifelhafte Ausgaben von rund elf Millionen Euro entdeckt. Dabei geht es unter anderem um Kosten für Flugreisen von Ghosn.



In Japan werden dem ehemaligen Manager Verstöße gegen Börsenauflagen vorgeworfen. Außerdem soll er sich persönlich bereichert haben. Ghosn ist derzeit nach Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß. Er weist alle Vorwürfe zurück.