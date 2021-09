Rund sieben Monate vor der Präsidentenwahl in Frankreich erweitert sich der Kreis der Kandidaten.

Die Vorsitzende der Partei Rassemblement National, Le Pen, gab den Posten auf, um sich ganz auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Die 53-Jährige gilt als aussichtsreichste Herausforderin von Amtsinhaber Macron bei der Wahl im April 2022. Als politische Ziele nannte Le Pen, Frankreich der "Diktatur der EU" zu entziehen und kriminelle Ausländer abzuschieben.



Auch die Bürgermeisterin von Paris, Hidalgo, will bei der Wahl antreten. In einer Rede sagte die Sozialistin, sie stehe für Umweltschutz und Menschenwürde. Lehrern, Pflegekräften, Polizisten und Feuerwehrleuten stellte sie Lohnerhöhungen in Aussicht.



Aus dem konservativen Lager hat unter anderem der ehemalige EU-Chefunterhändler für den Brexit, Barnier, sein Interesse angemeldet.

