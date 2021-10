Ein Jahr nach der Enthauptung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty durch einen Islamisten hat die Regierung des Mordopfers gedacht.

Im Pariser Bildungsministerium enthüllte Premierminister Castex eine Gedenkplatte. Man müsse die Erinnerung an den Lehrer immer wach halten, sagte Castex in Anwesenheit der Familie des Ermordeten. Patys Tod sei auch ein Angriff auf die Republik gewesen, betonte Castex. Im Laufe des Tages sind weitere Gedenkveranstaltungen in Frankreich geplant.



Das Verbrechen war damals als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft worden. Vor der Tat war im Internet gegen den Lehrer gehetzt worden. Der Pädagoge hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt, um damit eine Diskussion über Meinungsfreiheit in Gang zu setzen. Sicherheitskräfte erschossen den Täter, einen 18-Jährigen mit russisch-tschetschenischen Wurzeln.



Als Reaktion auf die Tat gilt in Frankreich ein verschärftes Gesetz gegen islamistische Einflüsse. Demnach werden Hassaufrufe im Internet härter geahndet. Außerdem soll der Einfluss von Staaten wie der Türkei und Saudi-Arabien auf Moscheen in Frankreich begrenzt werden.

