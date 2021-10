Sechzig Jahre nach dem Massaker an algerischen Demonstranten in Paris hat die französische Regierung der Opfer gedacht. In einer vom Elysee-Palast veröffentlichten Erklärung heißt es, es handele sich um unverzeihliche Verbrechen der Republik. Die Tragödie sei lange vertuscht worden.

Der französische Präsident Macron sprach nach einer Schweigeminute bei der Gedenkzeremonie an einer Brücke über die Seine mit Angehörigen der Opfer. Macron ist der erste Präsident, der an einem solchen Gedenken teilnahm. 2012 hatte der damalige Präsident Hollande das Massaker erstmals offiziell verurteilt.



Am 17. Oktober 1961 war die Pariser Polizei gewaltsam gegen Teilnehmende einer friedlichen, nicht genehmigten Demonstration vorgegangen, zu der die algerische Unabhängigkeitsbewegung aufgerufen hatte. Viele Menschen starben - wie viele genau, ist nicht bekannt. Die Polizei in Paris sprach damals offiziell von drei Toten.

