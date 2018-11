Die französische Regierung hält ungeachtet der massiven Proteste an ihrem Vorhaben fest, die Steuern auf Benzin und Diesel zu erhöhen.

Premierminister Philippe erklärte im Fernsehen, eine Regierung, die bei Schwierigkeiten ständig einlenke, führe das Land nicht in die richtige Richtung. Das Kabinett von Präsident Macron begründet die Steuererhöhungen mit dem Klimaschutz.



Die Proteste unter dem Namen "Gilets Jaunes" - "Gelbe Warnwesten" gingen auch gestern weiter. Nach Angaben des Innenministeriums wurden an 150 Orten Straßen blockiert. Erneut gab es Verletzte, insgesamt sind bereits mehr als 400, einige von ihnen sind schwer verletzt. Das Ministerium sprach von teils aggressiven Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und betroffenen Autofahrern. Am Samstag war eine Aktivistin von einer in Panik geratenen Frau überfahren worden und ums Leben gekommen.