Angesichts der landesweiten Proteste in Frankreich gegen die Verschärfung der Corona-Regeln hat die Regierung einige vorgesehene Maßnahmen wieder gelockert.

Wie Gesundheitsminister Véran in einem Interview ankündigte, sollen negative Tests nun 72 Stunden gültig sein - statt der bislang vorgesehenen 48 Stunden. Außerdem sollen neben Antigen-Schnelltests auch Selbsttests unter medizinischer Aufsicht anerkannt werden.



Das französische Parlament hatte die Verschärfung der Corona-Regeln Ende Juli verabschiedet. Ab morgen ist vielerorts ein Nachweis von Impfung, Genesung oder Negativ-Test nötig, etwa in Restaurants. Das Gesetz sieht außerdem eine Impfpflicht unter anderem für Gesundheits- und Pflegekräfte vor. Seit Wochen demonstrieren in ganz Frankreich zehntausende Menschen gegen das Gesetz. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen gestern fast 240.000 Menschen an den Protesten teil.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.