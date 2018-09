Die Regierung in Frankreich will die Bürger und Unternehmen steuerlich entlasten.

Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2019 hervor, der heute in Paris vorgestellt wurde. Demnach sollen die Abgaben bei den privaten Haushalten um insgesamt sechs Milliarden Euro gesenkt werden. Die Wirtschaft kann mit Einsparungen von knapp 19 Milliarden Euro rechnen. Die Regierung von Präsident Macron erhofft sich von den Steuersenkungen eine Ankurbelung der Konjunktur. Das Haushaltsdefizit wird dem Budget-Entwurf zufolge im nächsten Jahr auf 2,8 Prozent steigen.



Umweltminister de Rugy kündigte eine Gebühr für ausländische Lastwagen an. Man arbeite an einem Vignetten-System, um Lkw zu besteuern, die Frankreich nur durchquerten.