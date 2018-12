Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire hat als Reaktion auf die Proteste der sogenanten "Gelbwesten" Steuerentlastungen in Aussicht gestellt.

Dafür müssten aber auch die öffentlichen Ausgaben im Land sinken, sagte Le Maire in Paris. Das sei notwendig für eine Erholung der französischen Wirtschaft. Eine Rücknahme der umstrittenen Steuererhöhung auf Benzin und Diesel kündigte Le Maire nicht an.



Frankreichs Premierminister Philippe will morgen Gespräche mit Vertretern der Protestbewegung mit den Warnwesten führen. Bereits heute traf er sich mit den Spitzen der Parteien und Fraktionen. Die sieben französischen Polizeigewerkschaften forderten ein Dringlichkeitstreffen mit Präsident Macron zu möglichen Strategien gegen Gewalt. Für Samstag werden weitere Proteste der "Gelbwesten" erwartet.