Frankreichs Premierminister Philippe hat angesichts der Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung härtere Strafen für gewalttätige Demonstranten angekündigt.

Man werde das Demonstrationsrecht wahren, aber gegen jene vorgehen, die gegen das Recht verstießen und etwa an nicht angemeldeten Kundgebungen teilnähmen, sagte Philippe dem Fernsehsender TV1. Zudem sollten Randalierer, die Geschäfte verwüsteten, für die Schäden aufkommen. Schärfere Gesetze könnten bereits im Februar eingeführt werden.



Am kommenden Samstag sollen Philippe zufolge im ganzen Land knapp 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein, in Paris rund 5.000. Am vergangenen Wochenende war es bei den Kundgebungen der sogenannten "Gelbwesten" erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.



Die italienische Regierung stellte sich hinter die französische Protestbewegung. Der stellvertretende Regierungschef di Maio und Innenminister Salvini erklärten, man unterstütze die Bürger in ihrem Protest gegen Präsident Macron, der gegen sein Volk regiere.