Die französische Regierung will Proteste der "Gelbwesten" künftig auflösen, sobald sich gewaltbereite Gruppen unter die Demonstranten mischen.

Die Regelung gilt ab Samstag, wie Ministerpräsident Philippe mitteilte. Sie gelte in den von der Gewalt am stärksten betroffenen Gegenden in Paris, Bordeaux und Toulouse. Der Regierungschef betonte, man wolle das Demonstrationsrecht weiterhin achten und schützen. Am vergangenen Samstag hatten Menschen am Rande von Protesten auf den Champs-Elysees Geschäfte geplündert und teilweise in Brand gesetzt.



Der Pariser Polizeichef Delpuech wurde inzwischen aus seinem Amt entlassen. Die Proteste dauern seit mehr als vier Monaten an, hatten aber zuletzt immer weniger Menschen mobilisiert.