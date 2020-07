Die französische Regierung unter Premierminister Philippe ist zurückgetreten.

Das teilte der Präsidentenpalast in Paris mit. Präsident Macron hatte zuvor Umbesetzungen in der Regierung angekündigt. Hintergrund ist die Niederlage seines Lagers bei den Kommunalwahlen. Macron machte in Interviews deutlich, dass er seine Politik angesichts der coronabedingten Wirtschaftskrise sozialer ausrichten wolle. Es gehe um das Ankurbeln der Wirtschaft, die Erneuerung des sozialen Schutzes und die Umwelt.



Philippe war seit Mai 2017 Premierminister. Bis zur Ernennung der neuen Regierung bleiben er und seine Minister im Amt.