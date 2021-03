Der französische Regisseur Bertrand Tavernier ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Er führte in mehr als 50 Filmen Regie, darunter in Krimis, Psychothrillern, Historienfilmen und Romanzen. Für sein umfassendes Repertoire erhielt der französische Filmemacher 2015 beim Filmfest in Venedig den Goldenen Ehrenlöwen für sein Lebenswerk.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.