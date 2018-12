Frankreich will sich im kommenden Jahr so viel Geld wie noch nie am Kapitalmarkt leihen.

Wie die nationale Finanzagentur in Paris mitteilte, werden Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten im Gesamtwert von 200 Milliarden Euro ausgegeben. Hintergrund sind zum Teil finanzielle Zugeständnisse an die Bewegung der sogenannten "Gelbwesten", durch die eine Haushaltslücke von geschätzt 10 Milliarden Euro droht.



Präsident Macron hatte den Demonstranten unter anderem einen höheren Mindestlohn, Steuererleichterungen für Rentner sowie eine geringere Steuer auf Überstunden in Aussicht gestellt. Zudem wurde die geplante Ökosteuer auf Treibstoffe ausgesetzt.



Im Ergebnis wächst die Neuverschuldung im kommenden Jahr von zunächst geplanten 2,6 auf 3,2 Prozent. Sie liegt damit knapp über dem entsprechenden Stabilitätskriterium der Euro-Zone.