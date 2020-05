Der angeschlagene französische Autohersteller Renault will weltweit 15.000 Arbeitsplätze streichen.

Dies bestätigte der Konzern in Paris. Die Produktion solle gedrosselt und auf profitablere Modelle konzentriert werden. Durch die Restrukturierungen wolle man in den kommenden drei Jahren zwei Milliarden Euro einsparen. Laut Gewerkschaftsvertretern sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.

Die Einigung mit den Gewerkschaften ist Voraussetzung dafür, dass Renault den staatlichen Hilfskredit von fünf Milliarden Euro erhält.



Der Renault-Partner Nissan hatte gestern seine Sanierungspläne vorgelegt. Die Allianz, zu der auch Mitsubishi gehört, will ihre Zusammenarbeit besser strukturieren.