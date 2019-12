In Frankreich hat der Hochkommissar der Regierung für die Rentenreform, Delevoye, laut Medienberichten sein Amt niedergelegt.

Wie die Zeitung "Le Monde" meldete, hängt der Rücktritt mit der Aufdeckung von möglichen Interessenskonflikten zusammen. Vor gut einer Woche war demnach bekannt geworden, dass er auch nach seinem Eintritt in die Regierung weitere bezahlte Ämter innehatte. Diese habe Delevoye allerdings nicht in einer Erklärung an die zuständige Transparenzbehörde angegeben. Eine offizielle Bestätigung des Rücktritts steht noch aus.



Delevoye steht federführend für die umstrittene Rentenreform. Die Pläne der Regierung sorgen seit zwölf Tagen für massive Streiks in Frankreich. Betroffen sind unter anderem Züge und der Nahverkehr in Paris. Erstmals sind heute auch Lastwagenfahrer dem Streikaufruf der Gewerkschaften gefolgt.