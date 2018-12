In Frankreich fordert der Vorsitzende der oppositionellen Republikaner wegen der Proteste der "Gelbwesten" einen befristeten Ausnahmezustand.

Laurent Wauquiez sagte dem Sender France 2, das Land dürfe nicht im Chaos versinken. Ereignisse wie am vergangenen Samstag mit massiven Krawallen in Paris dürften sich nicht wiederholen. Wauquiez betonte, ein temporärer Ausnahmezustand gebe Polizei und Gendarmerie die notwendigen Mittel, um angemessen zu handeln. Es bedeute auch Schutz für diejenigen Anhänger der Gelbwesten, die friedlich demonstrieren wollten - ohne von Randalierern vereinnahmt zu werden. Innenstaatssekretär Nuñez hat allerdings am Montag klargestellt, dass ein Ausnahmezustand derzeit nicht zur Debatte stehe.



Die Regierung war gestern auf einige Forderungen der Demonstranten eingegangen und hatte etwa die geplante Erhöhung der Ökosteuer verschoben. Heute befasst sich auch die Nationalversammlung mit dem Thema.