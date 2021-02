Der saarländische Ministerpräsident Hans hat angesichts der Mutationen des Coronavirus Grenzkontrollen an den Übergängen zu Frankreich und Luxemburg nicht ausgeschlossen.

Auf keinen Fall werde man den Berufspendlern allerdings neue Erschwernisse zumuten, sagte der CDU-Politiker in einer Regierungserklärung im Landtag in Saarbrücken. Mögliche Maßnahmen würden gemeinsam mit den Nachbarländern durchgeführt.



Der französische Europa-Staatssekretär Beaune kündigte Gespräche mit den Regierungschefs der drei Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an. Man wolle böse Überraschungen vermeiden, sagte er. Für Pendler und den Güterverkehr müssten die Grenzen offen bleiben.



Im grenznahen Département Moselle gibt es vergleichsweise viele Fälle mit der brasilianischen und südafrikanischen Virus-Variante.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.