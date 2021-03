Der frühere französische Präsident Sarkozy muss wegen Korruption für ein Jahr ins Gefängnis.

Die Strafe für den 66-Jährigen beträgt insgesamt drei Jahre, davon werden zwei zur Bewährung ausgesetzt. Ein Gericht in Paris sprach Sarkozy der Bestechung eines hohen Justizbeamten schuldig. Er hatte demnach im Jahr 2014 versucht, auf illegale Weise an Informationen von einem Richter zu kommen. Dabei ging es um einen rechtlichen Fall, in den Sarkozy verwickelt war. Er selbst bestreitet die Vorwürfe; seine Anwältin kündigte Berufung an.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.